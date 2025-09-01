Jacob Elordi pierde la calma en Venecia: estalla contra un miembro del staff en premier de 'Frankenstein'

Jacob Elordi, consolidado como una de las figuras más solicitadas de Hollywood, vivió un momento tenso durante el estreno de Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia 2025. Mientras atendía a sus fans, tomándose fotos y firmando autógrafos, protagonizó un incómodo altercado con un miembro del staff del festival, una escena que no tardó en volverse viral en redes sociales.
Jacob Elordi atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera: con múltiples proyectos cinematográficos y publicitarios, una creciente legión de seguidores, una imagen imponente y una trayectoria que no deja de ganar impulso.
Sin embargo, a pesar del buen momento profesional que vive, el actor no está exento de protagonizar algún episodio tenso en público. Durante su más reciente aparición en la avant-première de Frankenstein, la esperada cinta de Guillermo del Toro, protagonizada por Elordi, el actor de 28 años fue interceptado por el personal del festival mientras convivía con sus fans.
En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se escucha al actor decir con firmeza: “Nunca me digas qué hacer” en respuesta a una instrucción de uno de los miembros del staff, quien intentaba apurarlo para que dejara de firmar autógrafos y siguiera su camino.
“don’t tell me what to do” JACOB ELORDI THE MAN THAT YOU ARE 🙂↕️🙂↕️🙂↕️ pic.twitter.com/I7ghevDl3U— sandie ⋆˙⟡ (@elordionfilm) August 30, 2025
A pesar de ese momento de tensión, los espectadores lo elogiaron por su amabilidad con los admiradores, dedicando tiempo a selfies y autógrafos.
Jacob Elordi revela detalles sobre su impactante transformación para 'Frankenstein'
Jacob Elordi habló sobre su transformación en el monstruo de Frankenstein durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Venecia donde se estrenó la película del director mexicano Guillermo del Toro.
“Era un recipiente en el que podía plasmar cada parte de mí. Desde que nací hasta que estoy aquí con ustedes hoy, todo está en ese personaje”, explicó. “Y en muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla en esta película es mi forma más pura. Es más yo que yo mismo”, expresó el actor en declaraciones retomadas por Deadline.
Para meterse plenamente en el personaje, Elordi pasó 10 horas en la silla de maquillaje todos los días.
“El traje tiene muchísimas capas”, dijo Elordi sobre su transformación en la criatura . “Al nacer, no lleva casi nada puesto. Tiene el pecho abierto y la cabeza alta. Luego, cuando empieza a sentir dolor, como nos pasa a los adolescentes, empieza a encorvar los hombros. Y de adulto, se cierra”.