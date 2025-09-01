Jacob Elordi pierde la calma en Venecia: estalla contra un miembro del staff en premier de 'Frankenstein'

Jacob Elordi protagoniza un tenso momento en Venecia que se hizo viral en redes

Jacob Elordi atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera: con múltiples proyectos cinematográficos y publicitarios, una creciente legión de seguidores, una imagen imponente y una trayectoria que no deja de ganar impulso.

Jacob Elordi (Getty Images)

Sin embargo, a pesar del buen momento profesional que vive, el actor no está exento de protagonizar algún episodio tenso en público. Durante su más reciente aparición en la avant-première de Frankenstein, la esperada cinta de Guillermo del Toro, protagonizada por Elordi, el actor de 28 años fue interceptado por el personal del festival mientras convivía con sus fans.

En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se escucha al actor decir con firmeza: “Nunca me digas qué hacer” en respuesta a una instrucción de uno de los miembros del staff, quien intentaba apurarlo para que dejara de firmar autógrafos y siguiera su camino.

“don’t tell me what to do” JACOB ELORDI THE MAN THAT YOU ARE 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️ pic.twitter.com/I7ghevDl3U — sandie ⋆˙⟡ (@elordionfilm) August 30, 2025

A pesar de ese momento de tensión, los espectadores lo elogiaron por su amabilidad con los admiradores, dedicando tiempo a selfies y autógrafos.