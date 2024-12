Fernanda Castillo reacciona a las comparaciones por su parecido con Silvia Pinal

“Desde que soy muy niña me han hablado de este parecido, que es muy impresionante a mí misma. Yo le enseñé, estaba con el celular viendo justamente ese día a la fecha muchas fotos que salieron en las redes. Y mi hijo la vio y me dijo, ‘¿eres tú?’ Y yo decía, ‘no exactamente hijito, pero siempre me halagará mucho y bueno, lo llevo como un gran honor’”, comentó la actriz.

Sobre la posibilidad de interpretarla en una serie biográfica, Castillo no ocultó su entusiasmo. “Muy siempre me gustaría, si algún día llega la oportunidad me gustará muchísimo”, declaró emocionada, dejando en claro su disposición para asumir el reto si se presentara.



Fernanda Castillo reacciona a las comparaciones con Silvia Pinal que han hecho en redes sociales.🥹🫶 #VLA 📲💻👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/U3diMoS3TJ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 5, 2024

Más allá de las comparaciones físicas, Fernanda destacó la relevancia del legado de Silvia Pinal en la industria y para las mujeres mexicanas.

“Era una mujer, me encanta que estoy viendo mucho en redes y en la prensa como todo este honor a lo que ella hizo. A que era una mujer libre, a que era una mujer que decidía cosas diferentes a lo que estaba planteado que debería de hacer una mujer o ser una mujer en ese tiempo”, expresó con admiración.