El inesperado encuentro de Marco Antonio Solís y los Backstreet Boys en Las Vegas

Marco Antonio Solís ‘El Buki’, sorprendió a sus seguidores al compartir la inolvidable experiencia que vivió en Las Vegas junto a su esposa, Cristy Solís, al asistir a uno de los conciertos de la residencia de los Backstreet Boys , Into the Millennium, en el icónico escenario The Sphere.
El cantante michoacano compartió en redes sociales algunos de los momentos más destacados de la noche, donde se le vio bailando y disfrutando del espectáculo, incluso pudo saludar personalmente a A. J., Howie, Brian, Nick y Kevin, integrantes del grupo.