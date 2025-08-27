Publicidad

Espectáculos

El inesperado encuentro de Marco Antonio Solís y los Backstreet Boys en Las Vegas

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ hizo una parada en Las Vegas para disfrutar de uno de los show que los Backstreet Boys en The Sphere.
mié 27 agosto 2025 02:24 PM
Marco Antonio Solís ‘El Buki’, sorprendió a sus seguidores al compartir la inolvidable experiencia que vivió en Las Vegas junto a su esposa, Cristy Solís, al asistir a uno de los conciertos de la residencia de los Backstreet Boys , Into the Millennium, en el icónico escenario The Sphere.

El cantante michoacano compartió en redes sociales algunos de los momentos más destacados de la noche, donde se le vio bailando y disfrutando del espectáculo, incluso pudo saludar personalmente a A. J., Howie, Brian, Nick y Kevin, integrantes del grupo.

El encuentro de Marco Antonio Solís ‘El Buki’ con los Backstreet Boys

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ hizo una parada en Las Vegas, después del concierto que ofreció en Reno, Nevada, donde disfrutó de uno de los show que los Backstreet Boys ofrecen The Sphere como parte de su residencia Into the Millennium.

“Ahora nos tocó a nosotros ir como público a presenciar ese espectáculo audiovisual tan bien logrado en The Sphere aprovechando nuestra cercanía después de Reno Nevada”, escribió el cantante mexicano junto a las fotos en las que se le ve conviviendo con los integrantes de la boy band.

Acerca del encuentro, ‘El Buki’ expresó su gratitud y admiración por la cálida recepción que recibió de los cantantes A. J., Howie, Brian, Nick y Kevin: “Muy atentos y hospitalarios”, comentó al pie de las fotos que publicó.

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ habla de su experiencia en The Sphere

Las imágenes de Marco Antonio Solís interactuando con los integrantes de los Backstreet Boys rápidamente se viralizaron en redes sociales, pues los fans del grupo se sorprendieron al ver reunidos al baladista mexicano junto a los miembros de una de las bandas más emblemáticas de los 90’s.

Además de su encuentro con los Backstreet Boys, el cantautor compartió que quedó impresionado con la tecnología de The Sphere, considerado uno de los escenarios más innovadores del mundo por su capacidad de ofrecer experiencias inmersivas.

“Una noche increíble para todo ¡Backstreet Boys”, señaló el artista en su perfil de Instagram,.

Con su residencia en The Sphere de Las Vegas, Into the Millennium, los Backstreet Boys celebran tres décadas de carrera y los 20 años del lanzamiento del disco Millennium, uno de sus álbumes más vendidos y el que los catapultó al estrellato mundial.

