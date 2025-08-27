El inesperado encuentro de Marco Antonio Solís y los Backstreet Boys en Las Vegas

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ habla de su experiencia en The Sphere

Las imágenes de Marco Antonio Solís interactuando con los integrantes de los Backstreet Boys rápidamente se viralizaron en redes sociales, pues los fans del grupo se sorprendieron al ver reunidos al baladista mexicano junto a los miembros de una de las bandas más emblemáticas de los 90’s.

Además de su encuentro con los Backstreet Boys, el cantautor compartió que quedó impresionado con la tecnología de The Sphere, considerado uno de los escenarios más innovadores del mundo por su capacidad de ofrecer experiencias inmersivas.

“Una noche increíble para todo ¡Backstreet Boys”, señaló el artista en su perfil de Instagram,.

Marco Antonio Solís (Instagram)

Con su residencia en The Sphere de Las Vegas, Into the Millennium, los Backstreet Boys celebran tres décadas de carrera y los 20 años del lanzamiento del disco Millennium, uno de sus álbumes más vendidos y el que los catapultó al estrellato mundial.