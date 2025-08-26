Aunque a veces extraña la adrenalina de la cancha de futbol, Santiago Márquez, hijo de Rafa Márquez y Adriana Lavat, ha descubierto nuevas y más luminosas emociones y una nueva identidad: Iago, a través de la música.
Iago Márquez quiere que lo reconozcan por él mismo y no por ser "El hijo de"
Santiago Márquez le dice adiós al futbol y se mete de lleno a la música
En mayo pasado, Santiago Márquez tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Con 22 años de edad, le dijo adiós al futbol y, con ello, se alejó de la posibilidad de seguir los pasos de su papá, Rafa Márquez, para adentrarse en un nuevo terreno de juego: la música.
“Venía practicando el futbol toda mi vida y dejarlo fue una decisión difícil, pero creo que fue lo mejor para mí; y la música siempre ha sido algo que me llena, que cuando estoy triste, escucho música y me cambia la actitud, el mood”, cuenta Santiago en exclusiva para Quién.
Antes de hablarlo con su familia, Santi —como lo llaman de cariño— se cuestionó mucho sobre el paso que iba a dar. “Me preguntaba si era lo correcto, si debería seguir en el futbol, si iba a funcionar lo de la música o el qué dirán”, recuerda.
Santiago Márquez reconoce que su mamá, Adriana Lavat, es su fan número uno
La primera en enterarse de la decisión de dejar el futbol para aventurarse en el mundo de la música fue su mamá, Adriana Lavat, primera esposa de Rafa Márquez, con quien el ex futbolista tuvo a Santiago y a Rafaela.
“Mi mamá me apoyó en todo momento. A mi papá sí me costó un poco (decirle), pero él también me apoyó y me sigue apoyando”, dice.
Ahora que su hijo mayor busca hacerse de un lugar en el mundo de la música, un negocio un poco más cercano al suyo, Adriana Lavat está al pendiente de cada detalle como una productora que impulsa la carrera de su hijo detrás de cámaras.
“Desde chiquito, en los partidos ahí estaba y, ahora, ella quiere estar en todo; me acompaña a las fotos, a las idas al estudio”, cuenta Santiago sobre Adriana Lavat, quien dejó su carrera como actriz para convertirse en mamá de tiempo completo.
“Ella quiere estar pegada a mí y la verdad que le agradezco mucho”, dice Santi. “Porque no hay muchas mamás que estén de acuerdo en hacer todo esto, que su hijo haga esto, y pues ella siempre ha sido mi fan número uno y se ve en todo momento”.
Rafa Márquez apoya incondicionalmente la carrera de su hijo Santiago
Al hablar sobre la reacción que tuvo Rafa Márquez al enterarse sobre el "cambio de juego" de su hijo mayor, Santi recuerda que mucha gente pensó que, al alejarse del mundo del futbol, su papá “ya no lo iba a querer igual”.
“Me han llegado mensajes así y no, es totalmente lo contrario”, asegura. “Ahora creo que está aún más pendiente de mí, de saber cómo estoy yo emocionalmente. Así que sí, el apoyo de mi padre también ha sido incondicional”, dice.
“Cuando le di la noticia, lo primero que me dijo fue: ‘Haz lo que te haga feliz. A mí no me importa si eres cantante o trabajas en un McDonald's; tú siempre vas a ser mi hijo y te voy a apoyar en todo, en todas las decisiones”, recuerda Santiago. “Y pues a él también le enseño mis canciones, también opina”.
Mis amigos, mi familia, gente en redes sociales me dice que le siga, que la canción es muy buena. Obviamente hay gente que tira hate, eso nunca nunca va a parar
Iago inicia su aventura en la 'cancha' de la música y sus hermanos le dieron su visto bueno
Además de sus papás, otras de las primeras personas en opinar sobre la música de Santiago fueron sus hermanos, Rafaela y Leonardo (a quien Rafa Márquez tuvo con su actual esposa, Jaydy Michel).
“Mi hermana, en mis últimas etapas del fut, sí estaba un poco… no preocupada, pero sí al pendiente de cómo me sentía yo. O sea, ella no me veía como Santi, no me veía contento; ya me veía un poco de bajón. Y me dijo: ‘¿Sabes qué? Lo de la música, la verdad, sí te pega y tienes la pinta, tienes el flow. Síguele dando, porque porque tienes potencial’”, recuerda.
Santiago dice que su hermana Rafaela es la que está más al pendiente de su nueva faceta, a pesar de que el urbano no es lo suyo. “No escucha reggaeton para nada, no le gusta, pero en cuanto escuchó mi canción, me dijo: ‘¿Sabes qué? Me imagino cantándola en el antro y de fiesta con mis amigas’”, cuenta.
“Y bueno, la canción que voy a sacar en septiembre también (me dijo): “Oye, me gusta. Me gusta más que la que acabas de sacar. Y justo la estaba escuchando con mi familia, mi papá, con su esposa y mi hermano pequeño, ahí en la casa, y mi hermano me dijo: ‘¿Ese eres tú, ese eres tú cantando? Me gusta tu canción’. Por lo que pensé que con que le guste al chiquito, yo creo que vamos bien”, asegura.
Nunca me ha gustado que me reconozcan por ser ‘El hijo de…’; a mí que me conozcan primero por Santiago Márquez, la persona, y ya después por Iago
Del futbol a la música: Santiago Márquez vive con ilusión su 'cambio de juego'
Los estudios de grabación tienen una dinámica distinta a la cancha, requieren otro tipo de talento. Hay que cambiar el balón por el micrófono y el juego de piernas por la habilidad con las palabras y el feeling para interpretarlas. En este sentido, Santiago Márquez se enfrenta a un cambio de juego.
“De repente, ya no sentir esa adrenalina de estar en la cancha, lo sigo extrañando a veces. Pero las emociones que me da la música son totalmente diferentes, muchísimo más alegres que las del fut”, asegura Santiago. “Y con tal de estar contento conmigo mismo y estar haciendo lo que me gusta, yo con eso estoy feliz”, concluye.