Iago Márquez quiere que lo reconozcan por él mismo y no por ser "El hijo de"

Santiago Márquez reconoce que su mamá, Adriana Lavat, es su fan número uno

La primera en enterarse de la decisión de dejar el futbol para aventurarse en el mundo de la música fue su mamá, Adriana Lavat, primera esposa de Rafa Márquez, con quien el ex futbolista tuvo a Santiago y a Rafaela.

“Mi mamá me apoyó en todo momento. A mi papá sí me costó un poco (decirle), pero él también me apoyó y me sigue apoyando”, dice.

Ahora que su hijo mayor busca hacerse de un lugar en el mundo de la música, un negocio un poco más cercano al suyo, Adriana Lavat está al pendiente de cada detalle como una productora que impulsa la carrera de su hijo detrás de cámaras.

Santiago asegura que su mamá, Adriana Lavat, es su fan número uno (Foto: Anylú Hinojosa-Peña / Locación: La Roma Records)

“Desde chiquito, en los partidos ahí estaba y, ahora, ella quiere estar en todo; me acompaña a las fotos, a las idas al estudio”, cuenta Santiago sobre Adriana Lavat, quien dejó su carrera como actriz para convertirse en mamá de tiempo completo.

“Ella quiere estar pegada a mí y la verdad que le agradezco mucho”, dice Santi. “Porque no hay muchas mamás que estén de acuerdo en hacer todo esto, que su hijo haga esto, y pues ella siempre ha sido mi fan número uno y se ve en todo momento”.