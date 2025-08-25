Millie Bobby Brown es captada por primera vez con su bebé adoptiva

Luego de darse a conocer la noticia, la protagonista de Stranger Things y su esposo, con quien contrajo matrimonio el año pasado, fueron fotografiados durante un paseo con su hija. En las imágenes, que los muestran por primera vez como una familia de tres, aparecen disfrutando de una café helado mientras pasean a la bebé en carriola.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son captados con su bebé
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi debutaron como papás al revelar que adoptaron a una niña. A pocos días del inesperado anuncio, la pareja fue fotografiada dando un paseo en Los Hamptons, en la ciudad de Nueva York, junto con su bebé.
La estrella de Stranger Things, de 21 años, y el modelo, de 23, llevaron a su bebé de compras en una carriola. Llamó la atención que la actriz lucía orgullosa una sudadera con la palabra “Mother”.
Pero lo que más llamó la atención fue la funda de su teléfono que tenía grabadas las iniciales “RWB”, lo que parecer ser una referencia a las iniciales del nombre de su bebé.
Pero esta no fue la única vez que Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, han sido vistos junto a su hija. Este fin de semana, la pareja fue captada mientras daban un paseo por el barrio de SoHo en Nueva York. Durante su caminata, la pareja hizo una parada en el Café Fanelli mientras esperaban a su seguridad; más tarde fueron fotografiados saliendo de la tienda de Louis Vuitton.
Millie Bobby Brown Jake Bongiovi anuncian la llegada de su hija adoptiva
El pasado jueves 21 agosto, a poco más de una año de celebrar su primer aniversario de casados, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovianunciaron que se convirtieron en papás de una niña a través de la adopción.
“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, escribió la pareja en una publicación que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram. “Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”.
Y finalizaron su mensaje con la frase: “Y luego fueron tres. Amor, Millie y Jake Bongiovi”.
La joven pareja se casó en una íntima ceremonia en mayo del año pasado y, cinco meses después, compartieron algunas fotografías de la segunda boda que celebraron en Villa Cetinale, una villa barroca del siglo XVII en Florencia, Italia.