Millie Bobby Brown es captada por primera vez con su bebé adoptiva

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son captados con su bebé

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi debutaron como papás al revelar que adoptaron a una niña. A pocos días del inesperado anuncio, la pareja fue fotografiada dando un paseo en Los Hamptons, en la ciudad de Nueva York, junto con su bebé.

La estrella de Stranger Things, de 21 años, y el modelo, de 23, llevaron a su bebé de compras en una carriola. Llamó la atención que la actriz lucía orgullosa una sudadera con la palabra “Mother”.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (The Grosby Group)

Pero lo que más llamó la atención fue la funda de su teléfono que tenía grabadas las iniciales “RWB”, lo que parecer ser una referencia a las iniciales del nombre de su bebé.

Pero esta no fue la única vez que Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, han sido vistos junto a su hija. Este fin de semana, la pareja fue captada mientras daban un paseo por el barrio de SoHo en Nueva York. Durante su caminata, la pareja hizo una parada en el Café Fanelli mientras esperaban a su seguridad; más tarde fueron fotografiados saliendo de la tienda de Louis Vuitton.