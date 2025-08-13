Ale Capetillo revela el momento más especial de su boda y no fue con su esposo

A casi tres meses de casada, Alejandra Capetillo quiso conmemorar ese día tan especial y, para hacerlo, compartió los instantes más emotivos de su boda con Nader Shoueiry.
“Lo viví y lo recordaré por siempre como una película…”, escribió la influencer junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde muestra algunos de los mejores momentos de su boda religiosa, que se celebró el pasado 24 de mayo en la ex Hacienda Zotoluca, en Hidalgo.
El momento más especial de la boda de Ale Capetillo lo protagonizó su hermana, Ana Paula
Aunque parezca contradictorio, Ale Capetillo no colocó a su esposo Nader Shoueiry en el "número uno" de los momentos más especiales de su boda, sino a su hermana AnaPaula Capetillo con quien compartió un instante muy especial, al escuchar las palabras que ésta le dedicó a ella y a Nader.
“1. Cuando mi hermana @paucapetillog supo exactamente qué decir para que yo recordara toda mi infancia a su lado”, escribió. Mientras que en segundo lugar señaló: Cuando tuve la entrada que siempre soñé tener… parece novela cuando @eduardocapetillog se baja del caballo jajajaja, pero me sigue emocionando ese momento”.
Los momentos especiales junto a su familia no podían faltar, en su lista resaltó la gran relación que tiene con su mamá, Biby Gaytan y su abuela materna María del Carmen, mejor conocida por su familia como Yeya.
"3. Cuando mi mamá y yo tuvimos nuestro mini momento antes de salir… te amo mami @bibygaytan. 4. Cuando finalmente mi Yeya vio que llevaba su mantilla puesta… sigo llorando con ese momento. 5. Cuando me puse mi vestido con mis amigas y una de ellas siendo @lorenaformoso que hizo mi vestido", continuó.
Como era de esperarse, uno de los grandes momentos fue cuando su ahora esposo, Nader Shoueiry, la vio por primera vez vestida de novia: “Nos reímos del nervio JAJAJAJA”, comentó.
Los amigos y familiares de Ale Capetillo formaron parte importante en su boda
Ale Capetillo también incluyó en su lista la alegría de compartir con todos sus seres queridos tras la ceremonia.
“7. Cuando ya éramos esposos, con todos nuestros amigos. 8. Cuando entramos a la cena… yo no sabía esto, pero en Líbano hacen entradas POTENTES que pueden durar hasta 20 minutos, yo ya me estaba desmayando necesitaba comer JAJAJAJ”, relató con humor.
Uno de los instantes más especiales fue el cierre de la noche. “9. Finalmente, nuestro baile y nuestra canción”, escribió la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, dejando ver la emoción que todavía siente al recordar esa fecha tan entrañable.
La joven no dejó pasar la oportunidad de agradecer a quienes hicieron posible que su boda fuera como lo imaginó. “Nunca pararé de agradecerle a @tan_weddings por compartirnos su talento cinematográfico y a @gutierrezfstudio por ejecutar la boda de nuestros sueños”.
“Y definitivamente gracias a todas mis hermanas, porque sin su apoyo y su hermandad no hubiera logrado tener la boda que siempre soñé ️”, concluyó su mensaje con el que recordó como uno de los días más felices de su vida.