Ale Capetillo revela el momento más especial de su boda y no fue con su esposo

El momento más especial de la boda de Ale Capetillo lo protagonizó su hermana, Ana Paula

Aunque parezca contradictorio, Ale Capetillo no colocó a su esposo Nader Shoueiry en el "número uno" de los momentos más especiales de su boda, sino a su hermana Ana Paula Capetillo con quien compartió un instante muy especial, al escuchar las palabras que ésta le dedicó a ella y a Nader.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry (Instagram)

“1. Cuando mi hermana @paucapetillog supo exactamente qué decir para que yo recordara toda mi infancia a su lado”, escribió. Mientras que en segundo lugar señaló: Cuando tuve la entrada que siempre soñé tener… parece novela cuando @eduardocapetillog se baja del caballo jajajaja, pero me sigue emocionando ese momento”.

Los momentos especiales junto a su familia no podían faltar, en su lista resaltó la gran relación que tiene con su mamá, Biby Gaytan y su abuela materna María del Carmen, mejor conocida por su familia como Yeya.

"3. Cuando mi mamá y yo tuvimos nuestro mini momento antes de salir… te amo mami @bibygaytan. 4. Cuando finalmente mi Yeya vio que llevaba su mantilla puesta… sigo llorando con ese momento. 5. Cuando me puse mi vestido con mis amigas y una de ellas siendo @lorenaformoso que hizo mi vestido", continuó.

Como era de esperarse, uno de los grandes momentos fue cuando su ahora esposo, Nader Shoueiry, la vio por primera vez vestida de novia: “Nos reímos del nervio JAJAJAJA”, comentó.