Paulina Dávila y su emotiva interpretación en 'Sin querer queriendo'

Aunque el proyecto ha generado debate en redes sociales, Dávila se muestra tranquila ante la diversidad de opiniones: “Nosotros contamos una historia que al final es una ficción. La interpretación es libre y si esto abre debate, significa que la serie está bien hecha”.

Paulina Dávila en su personaje de Sin querer queriendo. (Fotos Instagram @mau.k.)

Un oficio que transforma: así vive Dávila cada personaje

Más allá del reconocimiento, Dávila aborda la actuación como un proceso transformador, tanto artística como personalmente. “Yo encuentro una especie de misticismo que no puedo probar en los personajes que llegan”, explicó. Para ella, cada papel implica un aprendizaje emocional, una forma de enfrentar miedos, explorar linajes femeninos y reconocer lo que no se ve de primera mano. “Hacer una mujer de esa época me permitía explorar ese mundo… y darle valor al momento en que vivimos las mujeres hoy”.

En ese sentido, confiesa que el miedo la impulsa: “A mí lo que me da miedo me dan ganas. No era un miedo paralizante, era un miedo como de decir: ‘¿Cómo voy a hacer esto?’”.