La hija olvidada de Ozzy: ¿Por qué Aimee Osbourne se alejó de su familia?

Jack Osbourne se sincera sobre su distanciamiento con Aimee

En una entrevista concedida al pódcast Disrespectfully, publicada aproximadamente una semana antes del fallecimiento de Ozzy Osbourne a los 76 años, su hijo Jack habló abiertamente sobre la relación distante que mantiene con su hermana mayor, Aimee. La también cantante ha permanecido fuera del foco mediático desde hace años y fue la única de los hermanos Osbourne que decidió no participar en el exitoso reality familiar emitido por MTV entre 2002 y 2005.

“Aquella época fue complicada. Ella realmente quería ser música, y el tipo de artista que aspiraba a ser era más como Fiona Apple o Mazzy Star: oscura, melancólica, misteriosa”, explicó Jack, de 39 años. “Y para ella, hacer un programa de MTV era como tomar un atajo. Pensaba: ‘No voy a dejar que me vean aprovechando el éxito fácil’. Así era como lo veía.”

Jack y Aimee Osbourne (Amanda Edwards/Getty Images)

Jack Osbourne continuó y reflexipnó sobre la decisión de su hermana de mantenerse al margen del reality familiar.

“Una vez que el programa fue un éxito rotundo, creo que ella pensó: ‘Bueno, ahora menos que nunca puedo subirme al carro, porque no quiero que me vean aún más como alguien que se cuelga del éxito’”, explicó. “Así que se mantuvo firme en su decisión y prefirió conservar un perfil relativamente privado y discreto.”

En cuanto a que existe una relación entre Jack y su hermana, Osbourne fue sincero: "Nunca he tenido esa conversación con ella. No tenemos ningún tipo de relación. Ella sería la primera en decirlo, así que no es ningún secreto”, afirmó con franqueza.

Funeral público de Ozzy Osbourne. (BEN STANSALL/AFP)

Aimee Osbourne no tiene relación con su hermana Kelly Osbourne

Aunque comparten el mismo apellido y crecieron bajo el mismo techo, Aimee y Kelly Osbourne mantienen una relación distante desde hace años. Las hermanas, hijas de Ozzy Osbourne y presentadora Sharon Osbourne, han tomado caminos personales y profesionales muy distintos, algo que ellas mismas han reconocido públicamente.

A diferencia de Kelly, quien se convirtió en una figura mediática tras su participación en el exitoso reality familiar The Osbournes (MTV, 2002–2005), Aimee optó por mantenerse alejada de los focos y construir una carrera musical bajo el nombre ARO, centrada en un sonido más introspectivo y alternativo.

Aimee y Kelly Osbourne (Evan Agostini/Getty Images)

En una entrevista con The Independent en 2020, Aimee habló abiertamente sobre su vínculo con sus hermanos Kelly y Jack. Aunque no lo describió como una relación conflictiva, sí dejó claro que la cercanía no es parte de la dinámica entre ellos: "No diría que hay comodidad entre nosotros, pero sí aceptación. ¿Socializamos? No".

Por otro lado, Kelly también ha sido honesta al hablar de la situación. En una entrevista para el podcast Armchair Expert en 2021, la cantante fue directa: “No hablamos. Simplemente somos muy diferentes. Ella no me entiende y yo no la entiendo.”

Estas palabras confirman que, más allá de las diferencias de estilo de vida y personalidad, no ha existido una verdadera reconciliación o acercamiento entre ambas a lo largo de los años.