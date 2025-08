Adiós, Carrie Bradshaw: Sarah Jessica Parker cierra un capítulo de 27 años

Sarah Jessica Parker se despide de 'Carrie Bradshaw'

Después de más de dos décadas dando vida a uno de los personajes más icónicos de la televisión, Sarah Jessica Parker se despidió de 'Carrie Bradshaw' con un emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. El adiós surge tras darse a conocer la noticia de que 'And Just Like That', el spin-off de 'Sex and the City', no continuará.

“Cruzó calles, avenidas, Rubicones, o eso parecía. Rompió corazones, tacones, costumbres. Amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, se quedó corta y cayó en charcos. Envejeció, se volvió más sabia. Ha tomado las decisiones más difíciles, peores y mejores”, escribió Parker en Instagram. “Viajó cerca y lejos. Por lo nuevo, lo vintage, los amigos y el amor”, agregó.

Con este mensaje, la actriz rindió homenaje al personaje que interpretó desde el debut de 'Sex and the City' en 1998, y que se convirtió en un símbolo cultural para toda una generación.

“Cambió de casa, de huso horario, de novio, de mentalidad, de zapatos, de peinado, pero nunca de amor y devoción por Nueva York”, continuó Parker en su publicación. “Tuvo citas, copas, novios, un esposo y grandes amores y romances. Paró taxis, corrió en tacones y bailó con Stanford. Dijo la verdad y mintió. Escribió, se preguntó, escribió, publicó, lloró, perdonó. La dejaron plantada, se mantuvo firme, destacó”.

Sarah Jessica Parker se despide de 'Carrie Bradshaw' tras final de la secuela 'And just like that'. (Getty Images/Getty Images)

El mensaje, profundamente personal, celebra no solo la evolución de 'Carrie Bradshaw', sino también la conexión que Sarah Jessica Parker mantuvo con el personaje durante más de 25 años. La actriz no ha confirmado si este será un adiós definitivo a Bradshaw, pero sus palabras dejan entrever que, al menos por ahora, ha cerrado un capítulo importante en su vida artística.