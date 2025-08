Kelly Osbourne cumple la promesa que le hizo a Ozzy en su último adiós

La emotiva despedida de Kelly Osbourne a Ozzy Osbourne

Tras la muerte de Ozzy Osbourne el pasado 22 de julio, su hija menor, Kelly Osbourne, recurrió a las redes sociales para rendirle un sentido homenaje. Conmovida por la pérdida, la conductora y cantante publicó un mensaje breve pero profundamente emotivo, acompañado de una referencia directa a una de las canciones más personales de su carrera junto a su padre.

“I feel unhappy. I am so sad. I lost the best friend I ever had”, escribió, citando la letra de “Changes”, tema original de Black Sabbath que Kelly grabó en 2003 como un dueto con Ozzy.