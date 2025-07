Cazzu le responde a Fito Páez por críticas a la música urbana y el feminismo

¿Qué dijo Fito Páez sobre las cantantes de música urbana?

Las respuesta de Cazzu se dio luego de las declaraciones que hizo Fito Páez durante su participación en el programa Mirá quién vino, conducido por su expareja Julia Mengolini, mientras presentaba su obra Novela.

Fito Páez (Getty Images)

Después de ser cuestionado sobre los temas contemporáneos y su vínculo con las discusiones a favor de las mujeres, el compositor expuso: “Esa música de una sola nota es la que está generando el p*to mercado".



La polémica surgió cuando expresó su postura sobre las exponentes de la música urbana: “Y si van a bailar eso, sepan, sobre todo las chicas colegas, que están peleando una cosa y después están bailando otra (…) Cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pides que te apoye más. Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma o están flojos de papeles”.