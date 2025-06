Sergio Mayer y Natália Subtil llegan a un acuerdo por el bien de Mila

La polémica sobre Sergio Mayer y Bárbara Mori

Sin embargo, la controversia no ha desaparecido por completo. Mayer fue criticado en redes sociales por señalar que Subtil tuvo una relación con su hijo cuando él tenía 17 años, sugiriendo un posible caso de estupro. La polémica se intensificó debido a que el propio Mayer inició su trato con Bárbara Mori, madre de su hijo, cuando ella también era menor de edad.

Ante los cuestionamientos, Mayer respondió: “Yo a Bárbara la conocí cuando tenía 17 años. No me enamoré, dije que la conocí. Y ella tenía novio y vivía con él. Y empezamos a andar cuando ella tenía 18, casi 19. Y si me hubiera enamorado cuando ella tenía 17 no tiene nada que ver. ¿Cuándo empezamos a andar?, esa es la parte importante. Ella jamás ha hablado al respecto ni ha dicho nada al respecto porque no existe eso. Quien quiera sacarlo y quien quiera manipularlo y distorsionarlo, la verdad no me preocupa, no me interesa”, concluyó.

La polémica también persigue a Sergio Mayer (Instagram/nataliasubtil)

Con este nuevo panorama, Sergio Mayer confía en que las diferencias queden atrás y que tanto su familia como la de Natália Subtil puedan enfocarse en lo más importante: el cuidado emocional y desarrollo de Mila. Aunque los dimes y diretes han sido públicos y polémicos, el artista dejó claro que está dispuesto a priorizar el diálogo y la armonía por el bien de su consanguínea.