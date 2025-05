¿Qué pasa entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, la mamá de su hija, Mila?

Sergio Mayer Mori se queja porque Natália Subtil no lo deja ver a su hija

Sergio Mayer Mori ha dejado ver su descontento debido a las dificultades que enfrenta con Natália Subtil, mamá de su hija Mila, ya que en distintas ocasiones le ha impedido ver a la niña, por lo que no sabe si podrá estar con ella en la celebración del Día del Padre.

“Espero poder pasar justamente el tiempo con Mila y estar ahí al pendiente con eso. Me encantaría, pero pues bueno, como siempre dependemos de otras cosas. Sí, [me la ha llegado a negar], incluyendo cumpleaños, tanto suyos como míos, como de todo tipo. Pero bueno, ahí seguimos”, contó el cantante y actor en una reciente entrevista con Venga la Alegría.

Sergio, Natalia y Mila en sesión de fotos para Quién (Archivo Quién)

Asimismo, rechazó los señalamientos hechos por Natália sobre su omisión en el pago de la pensión alimenticia: “Hay veces que estoy trabajando más, hay veces que estoy trabajando menos. Y, por ende, a veces puedo dar más, a veces puedo dar menos. Pero yo desde los 17 años estoy trabajando para que una bebé vaya a la escuela y tenga casa. Y pues que no lo vean, sí es un poquito fuerte, ¿no? La verdad, que tenía 17 años, está cañón”, dijo.

En este sentido, el modelo y cantante recalcó: “Yo por eso siempre he estado firme en mi postura y estoy muy orgulloso de lo que yo he hecho. Yo sé lo que he hecho”.

Sergio Mayer Mori espera algún día mejorar su relación con Natália Subtil por el bien de su hija, Mila

A pesar de las diferencias que existen entre él y Natália Subtil, Sergio Mayer Mori tiene la esperanza de que en algún momento pueda llegar a un acuerdo con Subtil, en especial por el bien de su hija. “Realmente sigo intentando establecer una buena relación con Natália, que de verdad me urgiría. Para que justamente esto deje de pasar por Mila, más que nada”, subrayó.

Sergio Mayer Mori y su hija, Mila (Archivo Quién)

“También ella está en todo su derecho de pensar, decir y hacer lo que quiera. Pero yo no creo que cuando afecta los derechos de mi hija, por ejemplo, que tiene todo el derecho de ver a su padre. No sé, ahí ya es donde entra la complicación. Pero pues bueno, le mando mucha luz a Natália. Espero que algún día pueda ella entender que si nos llevamos bien estaría muy bonito”, agregó.

Desde el nacimiento de Mila en noviembre de 2016, la relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil estuvo marcada por conflictos. A lo largo del tiempo, Natália ha señalado que él ha sido un padre ausente, mientras que Mayer Mori ha expresado que los comentarios de su ex pareja han influido en la manera en que su hija lo percibe. Debido a que las tensiones entre ambos no se detienen, la incertidumbre sobre su dinámica familiar continúa.

Con información de Agencia México