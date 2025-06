Brad Pitt narra su experiencia en Alcohólicos Anónimos tras divorcio de Angelina

Brad Pitt se hizo responsable y tomó el control de su situación

Mientras se hacía responsable de sus errores, Brad Pitt se dio cuenta de que tenía que reconstruir muchos aspectos de su vida, incluso reconoció que las reuniones de AA se convirtieron en algo que esperaba con ilusión.

Brad Pitt (Getty Images)

"Cuando empecé la terapia pensaba: 'Hice esto, hice aquello'. Estaba desesperado", confesó. "Uno no entra en Alcohólicos Anónimos porque todo salga de maravilla. Ese no suele ser el punto de entrada".



“Me di cuenta que me volví muy responsable de mi problema, soy muy bueno siendo responsable, eso me ayudó a ponerme en control de la situación, y ahora es como una misión, ¿sabes? es como ‘¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? y ¿Qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?“, explicó.