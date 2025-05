Estrenos de cine en México ¿Qué ver del 2 al 5 de mayo de 2025?

Estrenos de cine en México este fin de semana: películas imperdibles del 2 al 5 de mayo de 2025

Thunderbolts*

¿De qué va? Un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado para hacer misiones para el gobierno: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado.

¿Quién dirige? Jake Schreier

¿Quién actúa? Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, con David Harbour, Hannah John-Kamen y Julia Louis-Dreyfus.

Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh, Wyatt Russell y David Harbour en un fotograma de THUNDERBOLTS*. (Cortesía de Marvel Studios.)

Un cuento de pescadores

¿De qué va? Un extraordinario espécimen del folk horror latinoamericano mbientado en un pueblo pesquero en el lago de Pátzcuaro en el que sucesos paranormales comienzan a ocurrir: los peces del lago se mueren y los pescadores creen haber visto a un espectro en los alrededores. Cuenta la leyenda que se trata de La Miringua, una encarnación del mal que está aterrorizando al pueblo para castigar a los pecadores y arrastrarlos al fondo del lago.

¿Quién dirige? Edgar Nito

¿Quién actúa? Noé Hernández, Hoze Meléndez, Mercedes Hernández, Andrés Delgado, Renata Vaca, Alejandra Herrera, Jorge A. Jiménez, Anna Díaz.

Fotograma de la cinta Un cuento de pescadores (Cortesía. )

Goodbye Horses: Las muchas vidas de Q Lazzarus

¿De qué va? Este largometraje documental explora en la vida personal y musical de la cantante estadounidense Q Lazzarus, quien cantó el éxito "Goodbye Horses", que apareció en las películas de Jonathan Demme 'Married to the Mob' y 'The Silence of the Lambs', y tuvo un breve momento de fama a finales de los 80 y principios de los 90 para después desaparecer misteriosamente

¿Quién dirige? Eva S. Aridjis

¿Quién actúa? Diane Luckey, también conocida como Q Lazzarus.

Goodbye Horses: Las muchas vidas de Q Lazzarus. (Cortesía. )

Apocalipsis zombie: Paciente Z

¿De qué va? Filmada en una sola toma, esta cinta cuenta la historia de Romain, quien tras probar una nueva droga, sale de fiesta. En su camino recoge a una mujer herida quien, tras un ataque de pánico y varios golpes en la cabeza muere a bordo del vehículo. Este será el inicio de una noche terrorífica en la que la realidad y la fantasía serán indescifrables.

¿Quién dirige? David Moreau

¿Quién actúa? Milton Richie, Laury Pavy y Lucille Guillaume