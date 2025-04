Directora de 'Frida' respalda denuncia de Salma Hayek contra Weinstein

Directora de 'Frida' habla sobre la denuncia de acoso de Salma Hayek contra Weinstein

Salma Hayek se convirtió en una de las primeras figuras públicas en denunciar el acoso sexual que vivió a manos del productor Harvey Weinstein, durante el auge del movimiento MeToo en 2017.

El lamentable incidente ocurrió mientras la vercruzana participaba en la película Frida, donde no solo se desempeñó como actriz, sino también ejecutó roles como productora y guionista de la trama.

Casi una década después de aquella denuncia, Julie Taymor, directora de la aclamada cinta, finalmente compartió por primera vez su experiencia junto a Hayek y los desafíos enfrentados con Weinstein.

“Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma durante Frida. En realidad, yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó. Harry Weinstein no estaba interesado una mujer mayor, y yo no era tan mayor, pero, aún así, y además como director, le gustaba manipular a las actrices”, dijo Taymor al programa Ventaneando.