Pese a las polémicas, Karla Sofía ya tiene nuevos proyectos en cine

Karla Sofía ya tiene algunos proyectos para regresar al cine

No obstante, al escuchar sobre su participación en The Life Lif, un thriller psicológico dirigido por la cineasta italiana Stefania Rossella Grassi, en el que interpretará a una psiquiatra, Karla Sofía indicó: “A mí el libro de Las malas me encantó, soy fiel seguidora, la última vez que estuve con Armando en su casa de Uruguay y ojalá la podamos hacer”.

Por otra parte, la artista confesó a la prensa su pasión por el fútbol, y con una gran sonrisa, bromeó sobre su participación en el partido.

Karla Sofía Gascón (GettyImages)

"¿Por qué tengo que jugar yo contra Iker Casillas? ¿Por qué no lo han puesto en mi equipo? Ya me han hecho trampas. Y me las traigo así", comentó previo al encuentro. Y al preguntarle qué posición tendría, respondió: "A mí de delantera, ahora lo veréis. No doy pie con bola, pero voy a intentarlo".

Finalmente, la actriz habló sobre sus futbolistas favoritos. "El primero Hugo Sánchez,ha sido uno de mis ídolos. Obviamente, Pelé, me encantan todos, pero soy del Real Madrid y todos los jugadores del Real Madrid son mis favoritos".