Kristen Stewart y Dylan Meyer se casan en una ceremonia íntima en Los Ángeles

¿Dónde se conocieron Kristen Stewart y Dylan Meyer?

."Entonces pensé: 'Espera, bueno, seguro que no soy yo'. Y estuve bromeando un rato, como: 'No quiero ser yo quien proponga matrimonio, quiero que me propongan matrimonio', y entonces ella simplemente lo hizo realidad. Fue tan tierno", continuó.

Kristen Stewart y Dylan Meyer se conocieron en el set de una película en 2013. Durante una aparición en noviembre de 2019 en The Howard Stern Show, Stewart reveló que no fue hasta años después que la pareja volvió a interactuar en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común.

Kristen Stewart y Dylan Meyer (Instagram)

“La conocí hace años en una película y hacía como dos años que no la veía. De repente, llegó a la fiesta de cumpleaños de una amiga y le pregunté: "¿Dónde has estado y cómo es que no te conocía?", recordó Stewart.

Durante una aparición en marzo de 2024 en el podcast Not Skinny But Not Fat, la actriz de Spencer reveló que ella y Meyer también están considerando formar una familia juntos. “Hemos hecho cosas muy molestas, como congelar nuestros óvulos y cosas así", dijo Stewart. "Así que, si queremos, podemos. Estamos manteniendo eso abierto".