Jennifer Aniston aviva rumores de romance con Pedro Pascal

Pedro Pascal aborda los rumores de romance con Jennifer Aniston

Este detalle se suma a una serie de encuentros y declaraciones públicas que han mantenido viva la especulación.

En la reciente premier de la segunda temporada de The Last of Us, Pedro Pascal hizo comentarios entre risas sobre lo divertido que le pareció el revuelo mediático que causaron las fotos de su cena con Aniston.

Jennifer Aniston y Pedro Pascal. (The Grosby Group)

El actor chileno aclaró la situación durante la premiere de la segunda temporada de "The Last of Us", asegurando que su relación con Aniston se trata solo de amistad.

"Somos amigos y fuimos a cenar con amigos en común", explicó a Entertainment Tonigh.