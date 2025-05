Sophie Turner construye músculos de hierro para dar vida a Lara Croft

Ahora que es casi un hecho que Sophie Turner sea la nueva Lara Croft, tenemos que hablar de que este personaje representa para la ex esposa de Joe Jonas, no sólo una evolución actoral, sino una metamorfosis emocional y física que empezó, curiosamente, hace más de una década en los fríos paisajes de Winterfell en Game of Thrones y la llevará, seguramente, a algún paisaje tropical.

Sophie Turner presume músculos para dar vida a Lara Croft (Instagram / Sophie Turner)

Sansa Stark y el aprendizaje a la fuerza que vivió Sophie Turner

Sophie Turner debutó en la pantalla a los 15 años con el personaje que le daría fama mundial: Sansa Stark en Game of Thrones. Durante ocho temporadas, la actriz británica fue creciendo a la par de su papel.

Al inicio, Sansa era una joven ingenua, fascinada por los cuentos de princesas, cuya única ambición era casarse con un príncipe. Lo que siguió fue una dolorosa y compleja transformación: traiciones, vejaciones, pérdidas y una cruenta lucha por el poder y por su propia supervivencia. Sansa pasó de ser una pieza en el tablero a convertirse en una estratega implacable, que terminó coronada como la Reina en el Norte.

Sophie Turner tenía 15 años cuando interpretó a Sansa Stark por primera vez en 'Game of Thrones' (Tim Whitby/Getty Images)

Ese arco narrativo obligó a Sophie a transitar emociones intensas y a desarrollar una madurez interpretativa notable. La evolución de Sansa fue también la de Sophie: “Con Sansa crecí, me endurecí y aprendí que las mujeres no necesitan armaduras metálicas para ser guerreras”, dijo en una entrevista para Porter en 2019, justo después del final de la serie.