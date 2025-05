Hailey Bieber habla por primera vez de los rumores de crisis con Justin Bieber

Tras los rumores constantes de que ella y su esposo, con quien llevaba siete años casada, están a punto del divorcio, Hailey habló sobre el impacto psicológico que esto le causó.

"He estado en una situación en la que he intentado contar mi versión de la historia, corregir una versión o decir la verdad de una mentira, y luego dicen: ' Bueno, está mintiendo. Imagínense lo atrapada que se siente'", aseguró.

"He aprendido muchísimo de Justin, la verdad", dijo. "Ha estado haciendo esto literalmente desde niño y ha tenido que enfrentarse al mayor escrutinio que conozco. Me decía: 'Cariño, confía en mí, he pasado por esto muchísimas veces. No vas a ganar. No hay victoria'", agregó.

Además, Hailey señaló que la maternidad la ha vuelto más asertiva y dispuesta a establecer límites claros.

“Estoy más confrontativa y clara sobre lo que me molesta”, afirmó, asegurando que su enfoque hacia la vida y las relaciones ha cambiado desde la llegada de su hijo.