Cazzu cuenta cómo lidia con los ataques en redes

Cazzu ha aprendido a lidiar con las opiniones negativas

“A veces sí, antes tiraba esa [y contestaba], pero porque bueno, uno va aprendiendo como en el camino, como que, de 200 comentarios buenos hay uno malo, y vos justo leés ese, y ese el que te queda en la cabeza, la verdad es que es bastante como estúpido de parte nuestra, pero todos somos así, todos tenemos ese mismo problema, así que la verdad que, mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, ¿no?, por ahí”, expuso Cazzu.

Finalmente, la artista de 31 años agregó: “Sí, me reestresa, me reestresa mal… pasa que también en las redes pasa mucho de que no te das cuenta si es un hombre o una mujer. Hoy me pasó algo muy interesante, que puede que sea algo que me dé un crecimiento en esto de las redes sociales, que a mí me cuesta mucho porque a veces tipo quiero estampar mi celular contra la pared”.

De esta manera, Cazzu demostró que, contrario a lo que se pueda pensar, es una mujer que ha aprendido a lidiar con las opiniones negativas que recibe, y dejó abierta la posibilidad de tener un nuevo amor en su vida, mientras se encuentra disfrutando del éxito de “Con otra”, que es considerada como una tiradera para Nodal.