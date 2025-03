Christian Nodal habla de la posibilidad de tener hijos con Ángela Aguilar

Nodal ya dio vuelta a la página con todo lo que vivió en el pasado

Al ser cuestionado sobre si alguna vez abordará con mayor profundidad este tipo de polémicas, Christian Nodal rechazó la idea de inmediato al afirmar: “Nunca, eso nunca va a pasar. Yo creo que ya lo que ha pasado ha sido suficiente”.

Asimismo, aseguró que los capítulos que vivió en el pasado ya quedaron atrás.

“Yo creo que está de más, todas las personas que han estado involucradas y con las que yo me he involucrado ya todo mundo tiene su vida, todo mundo está siguiendo su rumbo, a mí no me interesa meterle el pie a nadie, yo creo que, si alguien quedó como el bueno o el malo, o la mala o el bueno, ya está de más, no quiero enfocarme en eso”, finalizó.

Con información de Agencia México