Pepe Aguilar organiza el ‘after’ más épico de los Latin Grammys con Nodal y más

La foto de los Latin Grammys de la que todos hablan

Como era de esperarse, la foto se ha convertido en uno de los aspectos de los que todos hablan tras la entrega de premios, ya que provocó gran emoción, felicidad y orgullo entre los fanáticos de los artistas que aparecen en ella. Sus seguidores no dejaron de reconocer el talento de cada uno de los presentes en la instantánea, donde además destaca que Pepe, está abrazando y mirando a Carin, mientras que Nodal aparece en la orilla junto al salsero estadounidense.

Ángela Aguilar y Nodal, la pareja más buscada de los Latin Grammys 2024 25th Latin GRAMMY Awards - Arrivals Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy The 25th Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals Dia Dipasupil/Getty Images

Por si esto fuera poco, algunos internautas recordaron que hace tan solo unos meses Carin León reveló que no le gustaría hacer una colaboración con Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar. “No. Con mi compa Christian, no. La verdad, no. No tengo comunicación y no…”, dijo León en ese momento en entrevista con el conductor de televisión Raúl de Molina, conocido como ‘El Gordo’.

Pepe Aguilar en los Latin Grammys 2024 (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)

No obstante, con esta imagen y otra que compartió Ángela Aguilar en sus historias de Instagram donde aparecen los puños de los famosos mencionados, todo indica que la posibilidad de un dueto no estaría tan lejana.

Con información de Agencia México