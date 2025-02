Millie Bobby Brown confirma 'coqueteo' con Britney; quiere contar su historia

El 'coqueteo' de Millie Bobby Brown con Britney Spears

Aunque en noviembre de 2022, cuando Millie Bobby Brown confesó en el programa de Drew Barrymore que le gustaría interpretar a un personaje de la vida real y que ese personaje podría ser Britney Spears, y que esa idea no le gustó a la cantante, sabemos que en Hollywood todo puede ser posible.

“Quiero interpretar a una persona real y creo que para mí (tendría que ser) Britney Spears”, le dijo Millie Bobby Brown a Drew Barrymore, según recuerda People. “Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo. Crecí bajo el ojo público viendo sus videos, viendo entrevistas de cómo era cuando era más joven”, explicó.

“No la conozco, pero cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta”, añadió la actriz.

El pelo rubio de Millie Bobby Brown ha desatado el debate en redes sociales (Matt Baron/BEI/Shutterstock/Matt Baron/BEI/Shutterstock)

En aquel momento, Britney Spears comentó en redes sociales que había “gente queriendo hacer películas sobre ella”, pero que ella aún no se había muerto. Aunque, más tarde, en abril de 2024, y tras el éxito que tuvo con su libro autobiográfico, se confirmó que la cantante de “Oops, I did it again” y “Gimme more” sí llevaría su vida al cine, precisamente con el texto de The woman in me como base para el libreto.

El libro autobiográfico de Britney Spears será la base para su biopic (Instagram)

Universal Pictures compró los derechos de la biografía de Britney en agosto de 2023 y ahora se sabe que John M. Chu, director de la adaptación cinematográfica del musical Wicked, estará a cargo del proyecto.