Las memorias de Britney Spears serán llevadas al cine

"Britney ha tenido una carrera increíble y será un gran reto encajar todo en un largometraje. Pero se le ha dicho en términos inequívocos que las cosas no se van a endulzar y que mostrará todos sus momentos más bajos, así como los más altos de su carrera", dijo una fuente a la columna Bizarre del periódico The Sun.

La cantante está muy involucrada en el proyecto y ya ha participado en el proceso de toma de decisiones.

"Será duro para ella verlo, pero se está implicando en todos los aspectos de la película y formó parte del equipo que decidía quién iba a seguir adelante para llevar su historia a la gran pantalla", agregó la fuente.

Hasta el momento, Britney también ha dado pistas sobre el proyecto cinematográfico en las redes sociales.

La intérprete de 'Womanizer' escribió en X: "Me emociona compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre ha hecho mis películas favoritas ... estén atentos".



Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt . He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥

