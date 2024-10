Britney Spears sufrió un accidente que la dejó con quemaduras en la cara

Britney Spears provocó un incendio en su casa

"Me dolía tocar el teléfono. Me dolía ponerme hielo en la cara. Me dolía que me tocaran. Esto ocurrió durante unas seis o siete horas. El dolor nunca desapareció. Era tan, tan, tan fuerte", dijo sobre el dolor que experimentó tras la explosión.

Britney también señaló que recurrió a tomar el analgésico Tylenol para dormirse, añadiendo: "Sí, fue realmente malo". "Todo está bien en este momento", concluyó.

Britney reveló el año pasado un incendio que provocó accidentalmente con velas en el gimnasio de su casa, y mostró los restos quemados tras el accidente en su cuenta de Instagram.