Julianne Moore está en 'shock' ante prohibición de su libro por Trump

A través de su cuenta en Instagram, la estrella señaló: "Es un gran shock para mí enterarme de que mi primer libro, 'Freckleface Strawberry', ha sido prohibido por la Administración Trump en las escuelas dirigidas por el Departamento de Defensa.

'Freckleface Strawberry' es una historia semiautobiográfica sobre una niña de siete años a la que no le gustan sus pecas, pero que al final aprende a vivir con ellas cuando se da cuenta de que es diferente 'como todo el mundo'. Es un libro que escribí para mis hijos y para otros niños, para recordarles que todos luchamos, pero estamos unidos por nuestra humanidad y nuestra comunidad. Estoy particularmente aturdida porque soy una orgullosa graduada de la Frankfurt American High School una escuela #DOD que una vez funcionó en Frankfurt, Alemania. Crecí con un padre que es un veterano de Vietnam y pasó su carrera en el #USArmy. No podría estar más orgulloso de él y de su servicio a nuestro país. Es mortificante para mí darme cuenta de que los niños como yo, que crecen con un padre en el servicio y asisten a una escuela @dodea_edu no tendrán acceso a un libro escrito por alguien cuya experiencia de vida es tan similar a la suya".

La estrella de 'Boogie Nights' -que tiene a Caleb, de 27 años, y a Liv, de 22, con su marido Bart Freundlich- no entiende qué tiene de "controvertido" el libro de cuentos y se ha sentido "verdaderamente triste" por la decisión de prohibirlo.