Angelina Jolie revela que sus hijos no desean seguir sus pasos en la actuación

Ninguno de los hijos de Angelina Jolie quiere actuar

“No, no lo sé, no es mi culpa”, dijo Angelina Jolie , quien recibió el premio Maltin Modern Master en el Festival. “Siempre quise que estuvieran cerca del cine porque quería que supieran que son parte de una familia maravillosa, que pueden ser creativos, artistas, No les interesa”.

Angelina Jolie (Amy Sussman/Getty Images)

“Realmente no les gusta nada de la parte de celebridad, especialmente a Shiloh, que la odia”, agregó. “Creo que, de una manera muy saludable, no les gusta. No es algo normal. Es una tontería, en realidad”.

Sin embargo, la actriz de Eternals también señaló que eso no significa que sus hijos, Maddox, de 23 años, Pax, de 21, Zahara, de 20, Shiloh, de 18, y los gemelos Knox y Vivienne, de 16, a quienes comparte con su ex esposo, Brad Pitt, no se hayan conectado con el arte del cine a su manera.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt en la premiere de "Eternals" en Londres (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

“Sí, han estado en el set conmigo”, continuó Jolie mientras aparecía en el panel. “Y algunos bailan, algunos pintan, a algunos les encanta el teatro, pero ninguno de ellos se muere por estar en la pantalla”.