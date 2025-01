¿Angelina Jolie es la mala? Aseguran que Brad Pitt siempre ha sido un gran papá

¿Angelina Jolie es la mala del cuento?

Luego de confirmar que llegaron a un acuerdo de divorcio, el abogado James Simon de la firma Hersh Mannis aseguró en un comunicado que: “Francamente, Angelina está agotada, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado”.

Angelina Jolie y sus hijos (Getty Images)

Por otra parte, ante la duda de si Angelina Jolie es la mala del cuento y fue quien complicó la solución de sus problemas de pareja y de negocio con Brad Pitt, parece ser que éste no sería el caso. “Ella no habla mal de (Brad) ni en público ni en privado. Ella ha estado tratando de ser una luz después de un tiempo oscuro”, aseguró una fuente a ET.