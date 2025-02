Zoe Saldaña sobre la polémica de Karla Sofía: “Yo también estoy decepcionada”

La polémica de ‘Emilia Pérez’

La polémica comenzó cuando se viralizaron antiguas publicaciones que Karla Sofía Gascón hizo en Twitter con comentarios despectivos hacia diversos grupos raciales y sociales. Aunque algunos seguidores intentaron justificar que se trata de publicaciones pasadas, la reacción negativa fue inmediata.

Karla Sofía Gascón (Getty Images)

Como consecuencia, Netflix decidió distanciarse de la actriz, excluyéndola de la promoción oficial de la película. Además, la plataforma dejó de financiar los gastos de la actriz para la temporada de premios.

Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, también se pronunció sobre la situación, condenando los comentarios de Gascón y señalando que no ha tenido contacto con ella desde que estalló la controversia.

Adriana Paz, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana y Jacques Audiard (Getty Images)

“No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella”, declaró.

Su postura refleja la fractura dentro del equipo de producción, que ha tomado distancia de la actriz en medio de la crisis mediática.