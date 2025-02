Zoe Saldaña reacciona a la polémica de Karla Sofía Gascón

Zoe Saldana reacciona a las polémica de Karla Sofía Gascón

“Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste”, dijo Zoe Saldaña sobre los comentarios de Karla Sofía Gascón durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres, según The Hollywood Reporter. “Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo”.

Elenco de "Emilia Perez". (Getty Images)

Emilia Pérez es un drama musical sobre el líder de un cártel mexicano, interpretado por Gascón, quien contrata a un abogado (Saldaña) para que la ayude a fingir su muerte y a convertirse en mujer. Por su papel en la película, Gascón se convirtió en la primera mujer transgénero en ser nominada a Mejor Actriz tanto en los Globos de Oro como en los Premios de la Academia .

Karla Sofía Gascón (GettyImages)

“Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con cada una de las personas que formaron parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos se centraron en la inclusión, la colaboración y la equidad racial, cultural y de género”, dijo Saldaña. “Y me entristece. Me entristece que tengamos que enfrentar este revés ahora mismo”.