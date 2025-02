¿Renuncia a su nominación al Oscar? Karla Sofía Gascón rompe el silencio

¿Karla Sofía podría renunciar al Oscar?

En una entrevista que Karla Sofía Gascón concedió para la CNN, la actriz fue cuestionada sobre si renunciaría a la nominación en medio de la polémica y ella puntualizó que no podía hacerlo, aunado a destacar que no cometió un crimen para recibir ésta 'ola' de odio.

Karla Sofía Gascón (GettyImages)

"Yo no puedo renunciar porque lo que se está evaluando es mi trabajo actoral y yo no puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni soy nada de lo que toda ésta gente se ha encargado de intentar hacer creer".

Sin embargo, se mostró lista para que le retiren la nominación en caso de que la Academia así lo decida, pero pidió que se haga de manera justa y con argumentos respaldados donde demuestren que realmente incurrió en graves ofensas.