Karla Sofía Gascón denuncia ser víctima de la cultura de la cancelación

Karla Sofía

destaca su compromiso con ‘Emilia Pérez’

A través de su cuenta de Instagram, Karla Sofía Gascón publicó un comunicado en el que reflexiona sobre su carrera, la polémica y la forma en que ha sido tratada por la industria y los medios de comunicación.

Karla Sofía Gascón (Getty Images)

En su mensaje, la actriz destacó su compromiso con la película Emilia Pérez y agradeció el apoyo de quienes han reconocido su trabajo: "Durante años, me entregué en cuerpo y alma a la familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo."

Además, habló del impacto emocional que le ha provocado esta controversia en su vida personal, tal y como lo mencionó en su reciente entrevista con CNN en español, donde negó categóricamente ser una persona racista. "En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder".