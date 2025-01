Karla Sofía revela cómo les contó a sus papás sobre su transición de género

Karla Sofía contó como le dijo a sus papás sobre su transición de género

Karla Sofía también le preguntó a su mamá si alguna vez llegó a sospechar de la identidad de su hija, y recibió un “no” como respuesta, lo cual le sorprendió. La actriz añadió que la misma situación ocurrió con su papá.

Karla Sofía Gascón (Getty Images)

“Es que el problema en este mundo no está en las personas que sean abiertas, sino en las cerradas y en las que quieren decidir sobre tu propio cuerpo. Y como no pueden controlar ni tu cuerpo ni tu mente, te conviertes en enemigo público número uno”, expresó.

Aunque la artista de 52 años, nacida en la ciudad española de Alcobendas, tenía clara su identidad de género desde que tenía cuatro años de edad, sin embargo, no hubo nada que pudiera hacer en ese momento ni después.



“Yo desde los cuatro años sabía qué era y lo que pasaba conmigo, pero no había ninguna posibilidad de cambiarlo, ni a los 4, ni a los 15, ni a los 19”, explicó Karla Sofía, debido a que recientemente fue que la medicina de España implementó la Unidad de Identidad de Género. “Esto no lo arregla un electricista ni un fontanero, tiene que ser especialistas de la medicina”, afirmó la famosa, que está nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar.