Karla Sofía Gascón quiere ganar el Oscar pero hay otro premio que le importa más

Karla Sofía Gascón quiere ganar el Oscar

Karla Sofía Gascón, quien se dio a conocer en México por su actuación en la película Nosotros los Nobles (cuando todavía se identificaba como Carlos Gascón), sorprendió al confesar que, a pesar de estar muy orgullosa y de querer ganar en los premios Oscar, existe otra nominación que la enorgullece más.

Karla Sofía Gascón quiere ganar el Oscar, pero sobre todo el SAG Award (Monica Schipper/Getty Images)

“No lo sé todavía lo que va a ocurrir, por ahora no me han sacado de ninguna de todas las nominaciones, en todos los premios que ha habido y por haber en el mundo. Entonces, pues ojalá ocurran otras cosas, y ojalá ganemos, porque a mí me encanta ganar”, explicó la actriz española en una entrevista con Venga la Alegría. “Tampoco vayas a creer que yo voy a los sitios para perder o para participar”, añadió.