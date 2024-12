Karla Sofía Gascón critica que Derbez se retractara de comentarios contra Selena

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre el trabajo de Selena Gomez en Emilia Perez?

Durante una reciente aparición en el podcast Hablando de Cine, el actor y comediante mexicano criticó el intento de Gomez por hablar español en la película "Emilia Perez" , calificando su trabajo de “indefendible”.

“Selena es indefendible. Yo estaba allí [viendo la película] con gente y cada vez que venía una escena [con ella] nos volteábamos a ver como a decir ‘Wow, ¿qué es esto?", expresó el comediante. Tras la viralización de los comentarios, Selena respondió: “Entiendo de dónde vienes. Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

Posteriormente, Derbez se disculpó: "Realmente me disculpo por mis comentarios imprudentes, son indefendibles y van en contra de todo lo que represento. Como latinos, siempre deberíamos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Estuve equivocado y admiro profundamente tu carrera y tu corazón bondadoso".

Karla Sofía Gascón critica que Derbez se retractara de su crítica a Selena Gomez

Karla Sofía, coprotagonista de la cinta, defendió que Eugenio Derbez tuviera una opinión, “que cada uno tiene que tener”, sin embargo, cuestionó que cambiara su versión.

Selena Gomez, Zoe Saldana y Karla Sofia Gascon en el photocall de 'Emilia Perez' en Cannes. (Getty Images)

“A mí lo que no me gusta de la banda es que dice una cosa y luego (hace) la contraria al mismo tiempo. Si has dicho algo, llévalo hasta el final. Si has metido la pata, está bien que pidas perdón, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión?”, declaró.

Aunque la artista conocida por su participación en la cinta "Nosotros Los Nobles" insistió en que cada persona tiene derecho a formular su punto de vista, subrayó que la falta de congruencia debilita cualquier argumento. “Si a ti no te ha gustado, ¿es acaso que le tiene que gustar a todo mundo lo que a ti no te ha gustado? A mí no tiene por qué gustarme”, puntualizó Gascón.