Leonardo DiCaprio no piensa casarse con Vittoria Ceretti ni con nadie, aseguran

Leonardo DiCpario quiere ser soltero toda la vida, aseguran

"Él está contento con cómo están las cosas entre ellos. Leo no siente la necesidad de casarse para formalizar su relación. Le encanta pasar tiempo con Vittoria, pero no se ve como esposo", aseguró el informante a Page Six, con lo que parecería que el ganador del Oscar se convirtió en el nuevo soltero empedernido de Hollywood.

Con respecto a las versiones que indicaban que Leonardo DiCaprio le había pedido matrimonio a Vittoria Ceretti, otra fuente cercana a la pareja descartó los dichos al mismo medio, al asegurar que "No es más que un rumor de internet" y que es un tema que surge “todos los meses” sobre DiCaprio, sin importar quién sea su novia en turno.