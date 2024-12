Alejandra Guzmán comparte los planes navideños de la familia Pinal

Alejandra Guzmán quiere pasar Navidad con su hija Frida Sofía

No obstante, cuando Alan Tacher mencionó que Alejandra fue la primera en dar el paso para arreglar sus problemas con Frida, la intérprete no se quedó callada y recalcó: “Siempre ha sido así, eh, no matther whats (no importa lo que sea)”.

Pero al hablar de las controversias que ha enfrentado durante su trayectoria artística, Alejandra recordó una de las últimas que vivió con la prensa durante su arribo al aeropuerto, y manteniendo su versión de los hechos, la cantante sostuvo que alguien la tiró.

“A veces, me vale, a veces digo: ‘¿por qué me odian tanto, pero es que es una %$$*#, o sea, ¿sabes qué?, dejé de ver, cuando me pasan cosas fuertes, dejo de ver la tele y dejo de ver las redes”, explicó sobre las polémicas.

Finalmente, la estrella de la música aseveró que nunca le ha importado lo que digan de ella, sobre todo después de la caída que protagonizó.

“Ah, bueno, pero esa me tiraron, y que yo estaba %$$*#, yo digo: ‘ay, no $%%&’, pero me tiraron feo. Yo realmente siempre me ha valido gorro porque, como no soy así de: ‘ay, estoy aquí, no sé qué’, porque nunca he sido así, no soy ni tan presumida, ni tan $#%&. Es lo que menos me importa en la vida, qué digan de mí, imagínate si no, no sería yo, Alejandra, pero sí me gusta que siempre estén bien pendientes”, concluyó.