Claudia Álvarez confiesa que el nacimiento de sus mellizos fue su mayor desafío

Claudia Álvarez habla del problema de salud que enfrentó su hija Clío

A pesar del Covid-19, Claudia Álvarez pudo alimentar a sus bebé, sin embargo, durante esos días, su hija enfrentó un delicado problema de salud del que hasta ahora se animó hablar.

Claudia Álvarez junto a sus tres hijos. (Instagram/claudiaalvarezo)

"Durante 10 día yo les tuve que mandar mi leche todos los días, pero a Clío, eso fue algo que tampoco dije, pero le dio una infección por el catéter y se le fue a toda la sangre, le tuvieron que hacer trasfusión de toda la sangre, o sea toda su sangresita se la sacaron toda y le metieron nueva", contó.

"Vivir eso sin poder estar con ellos, ya voy a llorar otra vez, pero de las cosas más difíciles que me han pasado en la vida", reconoció. Además contó que tiene identificados los grandes retos de su vida: "La muerte de mi papá y esto con mis hijos, el no saber si están bien, o no están bien, con las defensas súper bajas, Billy y yo en la casa, yo con ataques de pánico de que algo les pudiera pasar, han sido los peores 10 días de mi vida", confesó.

Todo el tiempo que tuvo que pasar alejada de sus bebés le provocó mucha ansiedad, pues no podía parar de pensar en una cosa: "Qué fuerte que mis hijos estuvieron 10 días sin presencia de mamá y papá, con gente moviéndolos, con luces, cables, para mí son unos guerreros. Gracias a Dios", finalizó.