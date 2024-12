Britney Spears se muda a México por acoso de los paparazzi

"Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason", declaró Spears, haciendo referencia al personaje de la película "Viernes 13".

La artista añadió con evidente frustración: "Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”.

Desde que recuperó el control sobre su vida y sus finanzas en 2021 , tras la cancelación de la tutela legal impuesta por su padre, Jamie Spears, Britney ha sido más activa en las redes sociales. Sin embargo, su vida ha estado marcada por una serie de problemas personales.

Britney ha sido abierta sobre sus luchas con la salud mental. Recientemente, en otro video publicado en sus redes sociales, la cantante provocó preocupación al afirmar que tenía solo 5 años y no 43, lo que generó inquietud entre sus seguidores sobre su estado mental.