Ángela Aguilar se olvida de la polémica y rinde homenaje al Día de Muertos

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar y responde a declaraciones de Cazzu

En medio de la polémica generada por declaraciones recientes de Cazzu , Christian Nodal salió en defensa de su esposa, Ángela Aguilar, y aclaró públicamente los rumores que lo señalan de haber sido infiel.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Nodal expresó su firme postura ante las especulaciones que han afectado su relación actual y habló abiertamente sobre la incomodidad que le genera la situación.

“Que se haya terminado nuestra relación. Le parezca al mundo o no le parezca al mundo, le parezca a mi ex o no le parezca a mi ex, decidí estar con alguien más y ya está”, comentó Nodal, haciendo referencia a su actual relación con Ángela y al hecho de haber dejado atrás su pasado amoroso con la argentina.

El intérprete de música regional mexicana también dejó en claro que Ángela Aguilar nunca fue parte de su vida mientras mantenía una relación con la madre de su hija, desmintiendo rotundamente los rumores que circulan en redes sociales.

“Para empezar, mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo una, ni siquiera una conversación, ni nada. La única vez que hablamos fue para invitar al Foro Sol… puede que no les parezca cómo se hacen las cosas, pero yo jamás iría por el mundo orgulloso de algo así, de una acción así, yo como hombre jamás haría eso”, afirmó.