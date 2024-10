Una mañana en la casa de dos famosas: Shanik y Karla Berman

Karla Berman, la asistente multitask de Shanik

En la época en la que era asistente de su mamá, las “cositas” que resolvía para Shanik no sólo tenían que ver con la administración de sus finanzas, Karla Berman también se convirtió en su fotógrafa personal.

“Cuando tenía Íntimamente Shanik, me llevaba toda la papelería, que fuera a imprimir las tarjetas con las preguntas, para que fuera con los invitados a ver en qué podía ayudar, y cuando ella tenía cuatro o cinco años, la enseñé a tomar fotos, porque no tenía quién me tomara fotos”, explica Shanik Berman.

Shanik Berman y su hija Karla Berman (QUIÉN )

Fue en aquellos días cuando Karla Berman ayudó a su mamá a construir lo que ahora es su propia “casa de los famosos”, pues se encargó de retratarla con la infinidad de célebres entrevistados con quienes Shanik ha platicado a lo largo de los años.

“Ahí yo entrevistaba a David Copperfield, a Thalía, a Ricky Martín… y no tenía quién me tomara fotos, porque yo hacía la cita, yo iba y me la llevaba, porque siempre ha sido súper bien portada y le decía: ‘Te tienes que parar y vas a tomarme la foto así, y así, y así’”, recuerda.

“Y si salían mal…”, interviene Karla. “¿Cómo me iba? Porque aparte no eran como hoy las fotos. Había que esperar a que se revelara el rollo y de repente era: ‘Me cortaste los pies’. Y no me pagaba si le cortaba los pies”, bromea.

Shanik Berman y su hija Karla Berman (QUIÉN )

“Siempre me pagó. La verdad mi mamá siempre me puso a trabajar –y mi papá también– pero siempre me pagaron. Entonces, yo desde chiquita aprendí que si trabajas, ganas dinero”, comenta Karla, quien además de ser una de las “sharks” de Shark Tank México, aumentó todavía más sus bonos en todo el país, gracias a que Shanik comentó en La Casa de los Famosos que su hija estudió en Harvard, por lo que surgió la broma con sus compañeros que decían “No se necesita ir a Harvard…” para hacer tal o cual cosa. “Ahora todo mundo sabe que estudié en Harvard”, reconoce Karla.

Shanik Berman y su hija Karla Berman (QUIÉN )

Sin embargo, sobre este nuevo episodio que marcó un intenso y novedoso episodio, en 2024, en la larga carrera de Shanik Berman, su hija Karla Berman tiene las cosas muy claras.

“Creo que ya todo el mundo se dio cuenta que mi mamá dice lo que piensa, pero jamás lo hace con mala intención y, ahora, hasta se lo festejan. Siempre digo que lo más impresionante de mis papás y de mi mamá, sobre todo, es que es más bella por dentro que por fuera”, concluye.