José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebran cinco años juntos

Por otro lado, Paola pasó desapercibida esta fecha tan importante, por lo que también escribió unas palabras para el hijo de Victoria Ruffo, acompañadas de fotos, mismas que publicó en su cuenta de Instagram.

"Mi amor, hoy se cumplen ya cinco años de estar a tu lado, cosas que no me imaginé vivir, las estoy viviendo contigo", dijo.

"Hace 5 años que respondí ese mensaje, JAMÁS me imaginé llegar a tener lo que tenemos hoy, una familia HERMOSA. Gracias por darme lo más bonito, nuestra hija. Wow, es un aniversario tan diferente. No sabes cómo te amo y lo feliz que me haces. Gracias por ser la mejor pareja y el mejor papá. Te amo con todo mi corazón. CON TODO, MENOS CON MIEDO", finalizó

Cabe destacar que, Alessandra Rosaldo se hizo presente en ambas publicaciones, en las cuales aprovechó para felicitar a la feliz pareja.