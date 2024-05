Erika Buenfil habla de la reacción de Ernesto Zedillo Jr. tras fotos con su hijo

“Yo no me lo esperaba, la verdad, y lo celebro mucho, lo celebro porque para Nicolás es… como saludable, es como conciliar algo, como cerrar un círculo o una ficha del rompecabezas que la tenía en la mano, pero no la terminaba de armar. De ahora para adelante creo que se va a sentir mucho más confiado”, expresó la actriz.

Pero al ser cuestionada sobre si el hijo del expresidente de México estaba de acuerdo con la publicación de las fotos en redes sociales, Erika explicó con una gran sonrisa:

“Se comunica conmigo Ernesto y me dice: ‘¿Ya llegó Nicolás?’, [respondo] ‘sí, ya llegó’, dijo ‘¿ya viste?’, le dije ‘sí, gracias’, dijo ‘rompimos internet’, o sea que estaba de acuerdo, cosa que le agradezco de verdad, de corazón, que lejos de pensar en demandas ni nada, que nunca por mi cabeza pasó, hubo sugerencias por supuesto, y yo dije ‘frijoles, pero en casa’”.