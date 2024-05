Erika Buenfil habla de los complicados momentos que ha vivido como madre soltera

La actriz de 60 años confesó que a pesar de las dificultades económicas que vivió en esa etapa debido a que dejó de trabajar para cuidar a su único hijo, hoy agradece la dicha de poder ser mamá.

“Yo me embarazo de 39 años, [una edad] difícil, porque aparte pues ya no estás tan chava, pero bendito Dios con salud, y no tuve un embarazo feo, sí fue cesárea, pero forzosa, ya tenía una edad en la que mis músculos no eran tan flexibles como cuando estás muy joven”, contó la protagonista de telenovelas como Amores verdaderos.

Sobre las complicaciones que padeció al no contar con el apoyo de Ernesto Zedillo Jr. para cuidar y mantener a Nicolás, la artista detalló:

“Fue bien difícil porque yo estaba sola, hice todo lo necesario para formar una familia, no se me dio, el no tener trabajo entonces te limita el no tener entradas de dinero, precisamente para lo más básico, que su escuela, vivir ¿no?, olvídate de privilegios, sino que coma bien, los doctores, que va creciendo, que la escuela, que los zapatos, que el uniforme, que los libros, todo ese tipo de cosas”.