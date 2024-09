Camila Cabello revela que tiene el sueño de grabar un dueto con Luis Miguel

A Camila Cabello le gusta la música latina

Pero al hablar de sus futuros proyectos y los artistas latinos con los que desea hacer un dueto, Camila Cabello dijo en primera instancia: “Me encanta Karol G”. En este sentido, la cubanomexicana destacó que la posibilidad de trabajar junto con la artista colombiana no está del todo lejos de la realidad.

“Nosotros ya estamos linkeadas, no hemos hecho ninguna colaboración musical, pero ella, cuando yo la veo en cualquier lugar, me encanta verla. Me encanta Peso Pluma también”, contó.

Fue precisamente en este momento cuando volvió a la plática el nombre de Luis Miguel, y al escuchar la pregunta sobre su historia con él, Camila declaró: “Luis Miguel me tiene que contar la historia de yo conociendo a Luis Miguel”.

Camila Cabello (GettyImages-1387648599)

Posteriormente, Cabello destacó que toda su vida ha escuchado la música del cantante. “Está en mi playlist familiar. Yo, por mi padre, me sé cada melodía de cada canción de Luis Miguel que ha existido en la historia del mundo. Y lo vimos en su concierto en Miami, y estaba, aquí de cerca, y yo como loca: ‘Luis, ven’. Yo no sé si él sabe que yo existo”, detalló.

Finalmente, Camila Cabello aseguró que más allá de poder tratar al ‘Sol’ su más grande sueño es realizar una canción con él. “No, a mí me encantaría hacer un dueto con Luis Miguel. Porque, you know, para México. No solo para mí, para nuestra tierra, para nuestro país. No, una canción, una canción de mariachis con Luis Miguel. Sería México en la piel. Sí, me gusta esa”, recalcó.