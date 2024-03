Fifth Harmony está en conversaciones para reunirse con Camila Cabello incluida

Fifth Harmony está en pláticas para reunirse, incluida Camila Cabello

El informante compartió que Fifth Harmony comenzó a mostrar interés para volver a reunir después de que sus ateriores éxitos, incluido All in My Head (Flex), comenzaron a volverse virales en TikTok recientemente.

Fifth Harmony (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Además, la fuente confirmó que la posible reunión no interferiría con los lanzamientos de los próximos álbumes en solitario de Normani y Cabello, ya que sería un proyecto completamente separado.

Los rumores sobre un posible reencuentro del grupo comenzaron a circular en las redes sociales el año pasado después de que Brooke, de 30 años, revelara en el podcast Zach Sang Show que ella, Normani, de 27, Jauregui, de 27, y Jane, de 26, habían recibido la propiedad de la marca registrada del grupo nuevamente. (En ese momento, Cabello, de 26 años, no estaba incluida en la sociedad).

Fifth Harmony (Robin Marchant/Getty Images)

Posteriormente, Brooke aclaró en su X que "no se estaba produciendo ninguna reunión oficial de la banda en este momento", pero "algunas amistades y relaciones hermosas se están reuniendo lentamente de una manera sanadora y empoderadora".