Manuel Velasco revela por qué Anahí no podría hacer una nueva gira de RBD

Manuel Velasco revela el motivo por el que Anahí podría rechazar una nueva gira de RBD

“Nuestros niños tienen: 4 años Emiliano, y Manuel 7; ya van a la escuela, a diferencia de los demás integrantes, que son más pequeños y que todavía no tienen que ir al ciclo escolar”, explicó el el esposo de la intérprete de Me hipnotizas en entrevista con el programa Ventaneando.

Anahí, Manuel Velasco. (Instagram)

El Senador de la República confesó que en su momento tuvo que ayudar a su esposa para que ella pudiera cumplir con su faceta profesional.

“Pues para mí era, me acuerdo cuando empezó la gira, en el primer concierto, pues al día siguiente me regresé con los niños para que fueran a la escuela, y luego también se vio que pudieran tener maestras particulares para que no perdieran el ciclo escolar, entonces es más complicado en el caso de nosotros”, destacó.