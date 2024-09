Biby Gaytán recuerda cuando dejó su carrera para enfocarse en su familia

Biby Gaytán puso una pausa en su carrera para enfocarse en su familia

En medio de su exitosa carrera, Biby Gaytán puso una pausa en sus proyectos para dedicarse a su vida familiar, algo que la intérprete de 52 años asegura que fue la mejor decisión que tomó, pues eso le trajo la estabilidad que hoy prevalece en su vida.

La familia Capetillo Gaytán. (Instagram/Eduardo Capetillo)

“Con la edad me he vuelto más espiritual, porque cuando estaba más jovencita no es que no lo fuera, pero está uno mucho en la rutina, el trajín y los niños”, declaró en una entrevista que le concedió al programa De Primera Mano. “Tuvimos una familia grande, pero los tres primeros (hijos) se me pasó la vida tan rápido. Sí, sin duda creo que esa otra faceta mía me dio la estabilidad que yo necesitaba para hoy en día poder estar aquí”.

Biby compartió cómo su amor por los escenarios nunca la llevó a olvidarse de su profesión, tanto así que al mismo tiempo que cuidaba de su familia seguía preparándose para estar vigente.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo con sus hijos, Manuel y Daniel (Instagram)

“Nunca dejé de cultivarme, nunca dejé mis clases de ballet, tomaba mis clases de canto, esa parte seguía ahí. Porque mucha gente entra a este medio por la fama, no todo mundo, algunas personas, pero cuando de verdad amas lo que haces la fama viene como consecuencia de, y así fue en mi caso”, platicó.